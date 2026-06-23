NATO Zirvesi Öncesi Terör Operasyonu! 209 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince operasyon düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"DAEŞ Terör Örgütüne bağlı 30, DSİH Terör Örgütüne bağlı 23, TKP/ML Terör Örgütüne bağlı 22, TKİP Terör Örgütüne bağlı 20, MLKP Terör Örgütüne bağlı 16, DKP/BÖG Örgütüne bağlı olan 16, DHKP/C Terör Örgütüne bağlı 12, THKP/C Terör Örgütüne bağlı 9 şüpheli olmak üzere toplamda 148 şüpheli,

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde ise TPK/ML Terör Örgütüne bağlı 44, DAEŞ Terör Örgütüne bağlı 26, DHKP-C ve MLKP 23, olmak üzere toplamda 93 şüpheli olmak üzere, toplamda 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, bu şüphelilerden 209'unun gözaltına alındığı bildirildi."

Kaynak: DHA