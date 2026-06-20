Usta Oyuncu Menderes Samancılar Hastanelik Oldu: Apar Topar Ameliyata Alındı

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Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Menderes Samancılar, geçirdiği operasyon nedeniyle sevenlerini endişelendirdi. İstanbul’da bir hastanede ameliyat olan 72 yaşındaki sanatçı, sağlık durumuna ilişkin ilk bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Hastane odasından çekilen bir fotoğrafını yayımlayan Samancılar’ın acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi. Operasyonun başarılı geçtiği ve deneyimli oyuncunun doktor kontrolünde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi sevenlerine rahat bir nefes aldırırken, paylaşımın ardından sanat camiasından da çok sayıda destek mesajı geldi.Başta Talat Bulut, Selim Bayraktar, Uğur Güneş ve Volkan Severcan olmak üzere birçok ünlü isim, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini ileterek Samancılar’a moral verdi.

Kaynak: Haber Merkezi