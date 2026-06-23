Siyasette 'Transfer' Hareketliliği: CHP'den İstifa Etmişti, 'AK Parti'ye Katılacak' İddiası

CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir’in AK Parti’ye katılacağı iddia edildi.

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Siyasette 'Transfer' Hareketliliği: CHP'den İstifa Etmişti, 'AK Parti'ye Katılacak' İddiası
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CHP'de mutlak butlan tartışmaları sürerken, peş peşe istifalar da geliyor. Ankara kulislerini hareketlendiren dikkat çekici bir iddia tv100'de Sinan Burhan'dan geldi. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye katılacağını öne sürdü.

Burhan, "CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir bugün Cumhurbaşkanımızla görüştü ve AK Parti'ye katılacak" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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