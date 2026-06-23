CHP MYK'dan Karar Çıktı: Antalya ve Kayseri İl Başkanları Görevden Alındı

CHP'de Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu, CHP Antalya il başkanlığına Hasan Şahin atandı.

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CHP MYK'dan Karar Çıktı: Antalya ve Kayseri İl Başkanları Görevden Alındı
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'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi partideki 'arınma' sürecine devam ediyor.

İKİ İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Bugün saat 11.00'de MYK toplantısını gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, iki il başkanını daha görevden aldı. Alınan yeni kararla birlikte CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı.

ATANAN İSİMLER BELLİ OLDU

Antalya İl Başkanlığı'ına Hasan Şahin, Kayseri İl Başkanlığı'na ise Okan Marzıoğlu atandı. Öte yandan Kılıçdaroğlu bugün MYK'nın yanı sıra saat 14.00'te Parti Meclisi'ni de topladı.

SAAT 16.00'DA MÜSLİM SARI AÇIKLAMA YAPACAK

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde kameralar karşısına geçerek detaylı açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Kaynak: Habertürk

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Kemal Kılıçdaroğlu
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