CHP Sözcüsü Açıkladı: Olağan Kurultay Sürecini Eylül Ayında Başlatıyoruz

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Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla yeni ihraç ve görevden alma kararları alındı.

MYK sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı yeni ihraçları ve görevden alınan isimleri açıkladı.

Sarı'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"CHP'li belediye başkanlarının istifasını konuştuk. 19 kişi AKP saflarına gitti. Bunu doğru bulmuyoruz. Burada özeleştiri de yapılmalı. Şantaj yapıldı geçti yaklaşımını eksik buluyoruz.

'EYLÜL AYINDA KONGRE SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ'

Bunun dışında kurultay süreçleriyle ilgili geçtiğimiz hafta imzalar getirilmişti. Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi devam ediyor, önümüzdeki günlerde açıklama yapılacak. Bir kongre sürecinin başlatılmasını düşünmüştük, bununla ilgili hem MYK’da hem de PM’de karar vermiştik.

Sayın Orhan Sarıbal, Sayın Yıldırım Kaya, Sayın Adnan Demirci, Sayın Nevaf Bilek, Sayın Hasan Efe Uyar ve Sayın Deniz Demir’den oluşan altı kişilik komisyon, olağan kurultay hazırlık komisyonu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bugün aldığımız kararlarla eylül ayının ilk haftasından itibaren olağan kongre sürecini başlatıyoruz. İlçe ve il kongrelerine ilişkin takvimin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız.”

İKİ İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. Kayseri İl Başkanı disipline sevk edildi. Kayseri yönetiminin disipline sevk edilme nedeni uygunsuz davranışları yüzünden. CHP Antalya İl Başkanlığı’na Hasan Şahin’i atarken, CHP Kayseri İl Başkanlığı’na ise Okan Marzıoğlu göreve getirildi.

'YALANLANDI AMA KAYNAK NEDİR BİLMİYORUZ'

Yalanlandı evet ama kaynak nedir bilmiyoruz. Sayın genel başkanın görüşme planlaması var. Ama henüz bir başvuruda bulunmadık."

YDK PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANACAK

Öte yandan CHP’de 25 Haziran Perşembe günü Yüksek Disiplin Kurulu’nun toplanacağı, gündemde ihraç kararlarının yer alacağı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi