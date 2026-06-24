CHP Genel Merkez'den Özgür Özel'e Çağrı: 'Gelsin Yarışalım'

CHP'de gözler Eylül ayında başlayacak olağan kurultay sürecine çevrildi. Parti içinde kurultay tartışmaları sürerken, Genel Merkez kanadından Özgür Özel ve ekibine dikkat çeken bir çağrı geldi. Parti kaynakları, Özgür Özel ve ekibinin kurultay sürecine katılması gerektiğini savunarak, "Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım. Madem arkalarında halk ve üye desteği var, zaten seçilirler. Kongreleri yapalım" dedi.

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CHP Genel Merkez'den Özgür Özel'e Çağrı: 'Gelsin Yarışalım'
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Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, parti yönetimi mahalle delegelerinden başlayacak kongre sürecinin kısa süre içerisinde hayata geçirilebileceğini değerlendiriyor. Ancak genel başkanlık seçiminin yapılacağı büyük kurultayın gerçekleştirilebilmesi için devam eden hukuki sürecin tamamlanması gerektiği belirtiliyor.

GENEL MERKEZ'DEN ÖZEL'E ÇAĞRI

Parti kaynakları, Özgür Özel ve ekibinin kurultay sürecine katılması gerektiğini savunarak, "Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım. Madem arkalarında halk ve üye desteği var, zaten seçilirler. Kongreleri yapalım" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ TARTIŞMALARINA YANIT

CHP kulislerinde zaman zaman gündeme gelen yeni parti iddialarına da değinen Genel Merkez kaynakları, Özgür Özel'in partiden ayrılmasının CHP'ye zarar vereceğini dile getirdi. Kaynaklar, "kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Özgür Özel’in ayrılması da partiye zarar verir. Bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TALEBİ GÜNDEMDE

Öte yandan Özgür Özel'e yakın isimlerin olağanüstü kurultay talebiyle yürüttüğü girişimler de sürüyor. Geçtiğimiz hafta 800'ü aşkın delegenin imzasının Genel Merkez'e teslim edildiği belirtilirken, parti yönetimi mevcut tedbir kararları ve devam eden hukuki süreç nedeniyle olağanüstü kurultayın şu aşamada mümkün olmadığı görüşünü savunuyor.

GÖZLER CUMA GÜNÜNDE

Özel cephesinin kurultay konusunda atılacak adımlar için verdiği sürenin cuma günü sona ereceği öğrenildi. Sürenin dolmasının ardından olağanüstü kurultayın toplanabilmesi amacıyla çağrı heyeti atanması talebiyle mahkemeye başvurulmasının planlandığı ifade ediliyor.

Kaynak: Habertürk

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