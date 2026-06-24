Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş Eleştirilerine Yanıt: 'O Dönem Adım Atmak Gerekliydi'

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 38. Olağan Kurultay'ın mahkeme tarafından iptal edilmesi ve 'mutlak butlan' kararıyla yeniden genel başkanlık makamına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, SÖZCÜ TV canlı yayınındaki dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin sözleri nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi.

'DÖNEMİN ŞARTLARINDA GEREKLIİYDİ'

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay'a konuşan Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması sürecinde CHP'nin takındığı tutum nedeniyle pişman olmadığını vurgulayarak, tutuklu yargılamalara karşı olduğunu ancak o dönemin konjonktürünün dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Geçmişte Demirtaş'ı ziyaret ettim. O dönem CHP’yi ısrarla PKK ile ilişkilendirme çabası vardı. Buna karşı bu adım gerekti" ifadelerini kullandı.

"Bütün eleştirilere açığım ama yanlış bilgi verilmesine itiraz ediyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

-Davalar siyasi değil diyorsunuz...

"Yolsuzluk davası onlar."

-Kemal Bey, Allah aşkına Ekrem Bey için 2500 yıl hapis isteniyor. Aynı süreçte diploması iptal edilip tutuklanıyor. Buna siyasi değil derseniz biz nasıl itiraz etmeyiz?

"Tutuklu yargılamaya ben de karşıyım. Ailesini ziyaret ettiğimde söylediğim noktadayım."

-O zaman önceliği tutuksuz yargılamaya vermek gerekmez mi? Türkiye’de infaz peşin, adalet veresiye. Üstelik dünyada da yolsuzluk iddiaları üzerinden siyasete müdahale ediliyor. Brezilya’da Luna, İspanya’da Sanchez...

"Bizim öncelikle ahlaki üstünlüğü yeniden kazanmamız gerekli."

-Bu yargıyla mı?

"Mahkeme bir karar verir, en ağır biçimde eleştirirsiniz ama ona uymanız gerekir."

-Butlana karşı parti içi bütünlüğü koruyarak mücadele edebilirdiniz. Ben partimle mahkeme salonda değil, kurultayda hesaplaşırım diyebilirdiniz. Hâlâ diyebilirsiniz.

"Bu karar verilmiş, benden niçin korkuyorlar? Normalleşmeye karşı çıkarım kızarlar, arınalım derim kızarlar."

-O zaman olağanüstü kurultayı yapın.

"Az sonra olağan kurultay takvimi açıklanacak."

-Sizinle aynı pazaryerine gidiyoruz. Yüzüncüyıl pazarındaki herkes, başta gözlemeci teyze, “Kemal Bey ne yapıyor? Darmadağın etti partiyi” diyor...

"Düzeltiriz."

-Söylemleriniz iktidar hedeflerine uygun çizgide olacak izlenimi var.

"Kim demiş onu?"

-Osmanlı coğrafyası... Özgür Bey için Türkiye’yi dışarıya şikayet ediyor eleştirisi getirmeniz.

"Osmanlı coğrafyası için söylediğim her şey İsmail Cem’in kitabındandır. Orada Balkanlar da yazar, Türk dünyası da yazar. Kurulmakta olan yeni dünyada yerimizi almalıyız..."

-Bunu böyle açsaydınız.

"İzin vermediler ki soru üstüne soru. (Sözcü TV’yi kast ederek) AB’yi elbette biz de istiyoruz. Özgür Bey’in, “Bizi yalnız bıraktınız” sözüne benim itirazım.Genel başkan o cümleyi kullanamaz."

-Selahattin Demirtaş yanıtınız da tartışılıyor.

"Ben geçmişte Demirtaş’ı ziyaret ettim. Söyledim de tutuklamayı doğru bulmuyorum. Her şeyi zamanındaki duruma göre yorumlamak gerekir. O dönem CHP’yi ısrarla PKK ile ilişkilendirme çabası vardı. Buna karşı bu adım gerekti."

-Adalet yürüyüşü yapmış bir Kemal Bey’in önceliği hukukun üstünlüğüne vermesi beklenir. Sizi hayrete düşüren eleştiriler bu kadar çok ise onların doğruluk payını da dikkate alamaz mısınız?

"Ben aynı yerdeyim. Eleştirinizi yapın ama söylemediklerim, benim ufkumda olmayan şeyler üzerinden yazılar olmamalı. Medyanın tutumuna karşı hayretler içindeyim."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından ilk kez televizyonda gazetecilerin sorularını yanıtlamış, kurultay davası süreci hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, mahkemenin kendisini 'kayyım' olarak adlandırması durumunda görevi kabul etmeyeceğini belirttiğini, 'mutlak butlan' kararı çıkması nedeniyle mahkeme kararını kabul ettiğini söylemişti.

“İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayınız mı?” sorusuna “Niye bunu tartışıyoruz?” yanıtını veren Kılıçdaroğlu, “Ben bu sistemi, bu rejimi, tek adam rejimini kabul etmiyorum ki. Ben zorunlu olduğum için aday olmuştum. Biz Anayasa'yı değiştirmek istiyoruz” demişti. Ekrem İmamoğlu'nun kendisine “saray kayyımı” sözleri hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, “Ekrem Bey'in içinde bulunduğu psikolojik durumu biliyorum. Ona cevap verecek durumum yok” ifadelerini kullanmış, İBB iddianamesinin tamamını okumadığını söyleyerek “Ben hukukçu değilim. Tamamını okudum dersem yalan söylemiş olurum” ifadelerini kullanmıştı. Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında “Ben böyle bir şey ile suçlansam dokunulmazlığımın kaldırılmasını ve gidip aklanmayı isterdim” demişti.

Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması sürecinde verdiği oy konusunda pişman olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Defalarca ziyaret ettim. Haksızlık yapıldığını biliyorum” diye konuşmuş, kurultay süreci hakkında da “Olağanüstü değil, olağan kurultay. Ne olacak en fazla 4-5 ay sürer” ifadelerini kaydetmişti.

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi