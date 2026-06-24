Eczacılara 6 İlde Şafak Operasyonu: İlaç Stoklayıp Yurt Dışına Satmışlar

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, sahte reçetelerle temin ettikleri kanser, ALS, organ nakli ve diyabet ilaçlarını stoklayarak yurt dışına gönderdikleri öne sürülen eczacılara yönelik düğmeye basıldı. Milyonlarca liralık ilaç ticareti yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ilaç stoklayıp yurtdışına satan eczacıları tespit etti. Eczacılık sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin, sahte reçeteler kullanmak suretiyle ecza depoları ve ilaç firmalarından temin ettikleri yüksek maliyetli ilaçları stokladıkları, söz konusu ilaçların kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluştuğu tespit edildi.

KAYIT DIŞI OLARAK YURT DIŞINA GÖNDERMİŞLER

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin temin ettikleri ilaçları kuryeler aracılığıyla sevk ettikleri, eczacı kimlik ve yetkilerini kullanarak havalimanları ile çeşitli kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderdikleri belirlendi.
Emniyet ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri ve kimlik bilgileri tek tek belirlenen şüphelilerin şebeke üyelerinin yakalanması için bu sabah operasyon başlatıldı.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul başta olmak üzere Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak’ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Eczacılara 6 İlde Şafak Operasyonu: İlaç Stoklayıp Yurt Dışına Satmışlar İlaç Stoklayıp Yurt Dışına Satmışlar
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