Bakırköy Adliyesi'nde Kırmızı Alarm: Kalem Görünümlü Suikast Silahla Yakalandı

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İstanbul Bahçelievler'de yer alan Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası'na gelen N. Y. ve M. S., güvenlik noktasından geçiş yaparlarken N. Y.'nin yanında getirdiği çanta X-ray cihazından geçirilirken alarm verildi.

Çantanın cihazdan geçişi sırasında alarm çalmasının ardından polis ekipleri harekete geçerek şüphelileri durdurdu ve çantada arama gerçekleştirdi.

KALEM GÖRÜNÜMLÜ SİLAH, NEŞTER VE BİBER GAZI ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı aramada çantadan 1 adet kalem görünümlü silah, tükenmez kalem büyüklüğünde 1 adet neşter, 4 adet neşter başlığı ve 1 adet biber gazı çıktı.

Adliye girişinde ele geçirilen malzemeler nedeniyle şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

'ARKADAŞIMIN HEDİYESİ' SAVUNMASI

Emniyette ifadesi alınan şüphelinin savunması da dikkat çekti. Şüphelinin, çantasındaki biber gazını kendini korumak amacıyla taşıdığını, kalem görünümlü silahın ise arkadaşının hediyesi olduğunu söylediği öğrenildi.

Neşterle ilgili ise “Cam filmi kesiyorum” dediği belirtildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N. Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli M. S. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Merkezi