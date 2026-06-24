Profesörden KKKA Uyarısı: Kene Isırmasa Bile Virüs Bulaşabilir, Gizli Tehlikeye Dikkat

Sivas'ta hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarında ciddi bir artış yaşandı. Kentte bugüne kadar 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. İlhan Çetin, ölenlerden 2'sinin vücudunda kene izine rastlanmadığını açıklayarak, virüsün insandan insana ve hasta hayvandan da bulaşabileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu.

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Profesörden KKKA Uyarısı: Kene Isırmasa Bile Virüs Bulaşabilir, Gizli Tehlikeye Dikkat
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Sivas ve çevresinde havaların ısınmasıyla birlikte kene kaynaklı ölümler yeniden tırmanışa geçti. Kentte bu yıl içinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısıyla tedavi gören hastalardan 5'i yaşamını yitirdi. Ancak hayatını kaybedenlerden ikisinin hastaneye başvurduğu esnada vücudunda hiçbir kene tutunması veya ısırık izi bulunmaması, tıp dünyasında ve halk arasında büyük endişe yarattı.

'ISIRIP KENDİLİĞİNDEN DÜŞMÜŞ OLABİLİR'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, vakaların yüzde 15 ila yüzde 20’sinde hastaların hiçbir kene teması öyküsü vermediğini belirterek, kenenin gizli bölgeleri seçtiğini vurguladı. Çetin, şu hayati bilgileri paylaştı:

"Kene özellikle kulak arkası, saç dipleri, bacak araları ve koltuk altı gibi gizli alanlarda tutunabiliyor. İnsanlar hiç farkında olmadan, örneğin sadece saçını tararken bile keneyi düşürebilir. Kene, insanı fark ettirmeden tutup bırakmış olabilir."

İNSANDAN İNSANA VE HAYVANDAN GEÇEBİLİYOR

Hastalığın bulaşması için sadece kene ısırığının şart olmadığını, virüsün doğrudan temas yoluyla da yayıldığını ifade eden Prof. Dr. Çetin, insandan insana geçişin bilimsel olarak kanıtlandığını söyledi. Virüsün hasta insanların vücut sıvılarından bulaşabileceğini belirten Çetin, hayvancılıkla uğraşanları da uyardı:

"Hasta hayvanlarda virüs bulaşma ihtimali çok yüksek. Vatandaşlar kurban keserken ya da hayvan kanıyla bir şekilde temas ettiğinde, virüs vücuttaki açık bir yaradan girip hastalık yapabilir. KKKA vakalarının yüzde 70'ini hayvancılıkla uğraşanlar oluşturuyor. Bu kişilerin düzenli ilaçlama yapması korunmadaki en etkili yöntemdir."

Uzmanlar, özellikle kırsal ve otlak alanlarda bulunan vatandaşların kişisel vücut kontrollerini ihmal etmemelerini, şüpheli yüksek ateş ve halsizlik durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını önemle tavsiye ediyor.

Sivas'ta Kara Liste Kabarıyor: Kene Virüsünden 5. Can KaybıSivas'ta Kara Liste Kabarıyor: Kene Virüsünden 5. Can KaybıGüncel

Kaynak: İHA

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Sivas Kene Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
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