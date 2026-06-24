Memur ve Emekli Zammında Tüm Hesap Değişti! Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire... İşte Yeni Maaşlar

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Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için geri sayım sürerken, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran enflasyonuna kilitlendi. Şimdiden netleşen 5 aylık enflasyon verileriyle zam oranlarının önemli bölümü belli olurken, maaşlara ilişkin üç farklı senaryo öne çıkıyor. İşte detaylar…

5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK verilerine göre yılın ilk 5 ayında enflasyon yüzde 16,60 olarak gerçekleşti. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 16,60'luk zammı garantilerken, memur ve memur emeklileri ise yüzde 5,05 enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 12,41'lik artışı şimdiden hak etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, halen 20 bin lira seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşının artırılması için çalışma yürütülüyor. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını yaklaşık 23 bin 500 lira seviyesine yükseltecek bir düzenleme üzerinde hazırlık yaptığı belirtiliyor.

ÜÇ FARKLI ZAM SENARYOSU

1. SENARYO: ENFLASYON YÜZDE 18 OLURSA

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentilere göre haziran ayında enflasyon yüzde 1,36 gelirse, 6 aylık enflasyon yaklaşık yüzde 18'e ulaşacak.

Bu durumda:

Memur ve memur emeklilerine yaklaşık yüzde 13,75 zam yapılacak.

En düşük memur maaşı yaklaşık 70 bin 400 liraya çıkacak.

En düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 600 lira seviyesine yükselecek.

En düşük emekli maaşı ise yaklaşık 23 bin 600 lira olacak.

2. SENARYO: ENFLASYON YÜZDE 25'E YÜKSELİRSE

Haziran enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 25'e ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Bu durumda:

Memur ve memur emeklilerine yüzde 20,49 zam yapılabilecek.

En düşük memur maaşı yaklaşık 74 bin 600 liraya çıkabilecek.

En düşük memur emeklisi aylığı 33 bin 500 liraya ulaşabilecek.

En düşük emekli maaşı ise 25 bin liraya kadar yükselebilecek.

3. SENARYO: ORTA SENARYO YÜZDE 20

Uzmanların ağırlık verdiği orta senaryoda ise 6 aylık enflasyonun yüzde 20 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu durumda:

Memur ve memur emeklileri yüzde 15,68 zam alacak.

En düşük memur maaşı yaklaşık 71 bin 600 liraya çıkacak.

En düşük memur emeklisi aylığı 32 bin 100 lira olacak.

En düşük emekli maaşı ise 24 bin lira seviyesine yükselecek.

POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR VE HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniv. Mez) 1/4

Mevcut: 94.384 TL

%13,75: 107.364 TL

%15,68: 109.189 TL

%20,49: 113.716 TL

MEMUR (Üniv. Mez) 9/1

Mevcut: 64.397 TL

%13,75: 73.251 TL

%15,68: 74.481 TL

%20,49: 77.586 TL

MÜHENDİS 1/4

Mevcut: 96.211 TL

%13,75: 109.444 TL

%15,68: 111.285 TL

%20,49: 116.131 TL

TEKNİSYEN (Lise Mez.) 11/1

Mevcut: 66.870 TL

%13,75: 76.063 TL

%15,68: 77.341 TL

%20,49: 80.562 TL

VAİZ 1/4

Mevcut: 76.653 TL

%13,75: 87.200 TL

%15,68: 88.667 TL

%20,49: 92.361 TL

AVUKAT

Mevcut: 90.000 TL

%13,75: 102.375 TL

%15,68: 104.100 TL

%20,49: 108.450 TL

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut: 89.214 TL

%13,75: 101.480 TL

%15,68: 103.189 TL

%20,49: 107.493 TL

POLİS MEMURU 8/1

Mevcut: 81.617 TL

%13,75: 92.837 TL

%15,68: 94.403 TL

%20,49: 98.343 TL

UZMAN DOKTOR 1/4

Mevcut: 150.426 TL

%13,75: 171.119 TL

%15,68: 173.998 TL

%20,49: 181.249 TL

HEMŞİRE (Üniv. Mez) 5/1

Mevcut: 74.770 TL

%13,75: 85.047 TL

%15,68: 86.481 TL

%20,49: 90.085 TL

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 81.219 TL

%13,75: 92.388 TL

%15,68: 93.946 TL

%20,49: 97.862 TL

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 73.368 TL

%13,75: 83.454 TL

%15,68: 84.859 TL

%20,49: 88.400 TL

PROFESÖR 1/4

Mevcut: 135.089 TL

%13,75: 153.681 TL

%15,68: 156.270 TL

%20,49: 162.789 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Mevcut: 90.568 TL

%13,75: 103.021 TL

%15,68: 104.757 TL

%20,49: 109.120 TL,

SON KARAR 3 TEMMUZ'DA

Maaş artışlarında belirleyici olacak son veri, TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyonu olacak. Açıklanacak rakamlarla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranları netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi