Altında Soğuk Duş! Gram Altın Son İki Haftanın En Düşük Seviyesinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Faiz artırımlarının süreceğine yönelik öngörülerin güçlenmesi ve dolar endeksinin son 13 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte altın, son haftaların en sert kayıplarından birini yaşadı.

ALTINDA SATIŞ DALGASI DERİNLEŞTİ

Haftanın üçüncü işlem gününde düşüş eğilimini sürdüren spot altın, günün ilk saatlerinde 4.050 dolar seviyesine kadar gerileyerek 11 Haziran'dan bu yana en düşük değerini gördü. Daha sonra sınırlı bir toparlanma yaşansa da fiyatlar düşük seviyelerde kalmaya devam etti. Spot altın sabah saatlerinde önceki kapanışa göre yüzde 1'in üzerinde kayıpla 4.064 dolar civarında işlem gördü.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Uluslararası piyasalardaki düşüş yurt içine de yansıdı. Gram altın yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek 6.075 lira seviyelerine kadar çekildi. Kapalıçarşı'da da altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket dikkat çekerken, yatırımcılar piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR

Altın piyasasında yalnızca para politikaları değil, küresel siyasi gelişmeler de etkili oluyor. ABD ile İran arasında devam eden nükleer müzakerelere ilişkin çelişkili açıklamalar yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor. Washington yönetimi görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini savunurken, İran tarafı bazı iddiaları reddederek anlaşmazlıkların sürdüğüne işaret etti.

PİYASALARIN GÖZÜ FED VE PCE VERİSİNDE

Yatırımcıların odağında şimdi Fed'in gelecek döneme ilişkin adımlarına ışık tutacak ekonomik veriler bulunuyor. Özellikle Perşembe günü açıklanacak olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi, ABD'de enflasyonun seyri ve faiz politikalarına ilişkin beklentiler açısından kritik önem taşıyor. Verinin ardından piyasalarda yeni fiyatlamaların oluşabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi