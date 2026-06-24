Dolar Tarihi Zirvede: Döviz Piyasaları Güne Hareketli Başladı

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ABD ve İran arasındaki 60 günlük mutabakat ve barış görüşmeleriyle birlikte petrol fiyatlarında büyük gerileme kaydedilirken, küresel piyasalar da yeniden şekilleniyor.

DOLAR ZİRVEYİ ZORLADI, EURO DÜŞTÜ

İstanbul serbest piyasada dolar 46,4970 liradan, euro 52,8940 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 46,49 liradan alınan dolar, 46,50 liradan satılıyor.

52,8920 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 52,8940 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 46,4790 lira, euronun satış fiyatı ise 52,9600 lira olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi