Dolar Tarihi Zirvede: Döviz Piyasaları Güne Hareketli Başladı

İstanbul serbest piyasalarda güne 46,4970 liradan başlayan dolar 46,50'yi görerek tarihi zirveyi zorladı. Euro ise yeni günde kısmi düşüş gösteriyor.

Son Güncelleme:
Dolar Tarihi Zirvede: Döviz Piyasaları Güne Hareketli Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İran arasındaki 60 günlük mutabakat ve barış görüşmeleriyle birlikte petrol fiyatlarında büyük gerileme kaydedilirken, küresel piyasalar da yeniden şekilleniyor.

DOLAR ZİRVEYİ ZORLADI, EURO DÜŞTÜ

İstanbul serbest piyasada dolar 46,4970 liradan, euro 52,8940 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 46,49 liradan alınan dolar, 46,50 liradan satılıyor.

52,8920 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 52,8940 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 46,4790 lira, euronun satış fiyatı ise 52,9600 lira olmuştu.

Altında Soğuk Duş! Gram Altın Son İki Haftanın En Düşük SeviyesindeAltında Soğuk Duş! Gram Altın Son İki Haftanın En Düşük SeviyesindeEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Euro
Son Güncelleme:
Akaryakıt Sektörüne Dev Operasyon: 6 Şirkete El Konuldu, 10 Şirkete Kayyım Atandı 6 Şirkete El Konuldu, 10 Şirkete Kayyım Atandı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altında Soğuk Duş! Gram Altın Son İki Haftanın En Düşük Seviyesinde Altında Soğuk Duş! Gram Altın Son İki Haftanın En Düşük Seviyesinde
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Komşusunu Gürültü Nedeniyle Öldürmüştü, İfadesi 'Pes' Dedirtti Komşusunu Gürültü Nedeniyle Öldürmüştü, İfadesi Ortaya Çıktı
Memur ve Emekli Zammında Tüm Hesap Değişti! Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire... İşte Yeni Maaşlar Memur ve Emekli Zammında Tüm Hesap Değişti! Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire... İşte Yeni Maaşlar
Eczacılara 6 İlde Şafak Operasyonu: İlaç Stoklayıp Yurt Dışına Satmışlar İlaç Stoklayıp Yurt Dışına Satmışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Kurmaylarına Talimat: 'Kayıtsız Kalanlar Bunu Bedelini Öder' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Kurmaylarına Talimat: 'Kayıtsız Kalanlar Bunu Bedelini Öder'
Düzce'de 3.1 Büyüklüğünde Deprem, İstanbul'da da Hissedildi İstanbul'da da Hissedilen Deprem Oldu