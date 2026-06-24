Düzce'de 3.1 Büyüklüğünde Deprem, İstanbul'da da Hissedildi
Düzce'de 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Sakarya'nın Hendek ilçesinde ve İstanbul'un kimi noktalarında da hissedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Düzce'nin Gümüşova ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesi ve İstanbul'daki bazı vatandaşlar da depremi hissetti.
Deprem saat 08.46'da meydana gelirken sarsıntı 11,32 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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Kaynak: Haber Merkezi
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