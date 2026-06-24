Rize'de Zincirleme Kaza! 3 Ölü, 4 Yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde 2 otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy köyü mevkisinde meydana geldi. Artvin- Rize istikametine giden sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek bir otomobil ve bir minibüsle çarpıştı.

YANGIN ÇIKTI

Çarpışma sonrası araçların 2’si, çıkan yangında alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Rize'de Zincirleme Kaza! 3 Ölü, 4 Yaralı - Resim : 1

Kaza sonrası kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler alternatif güzergaha yönlendirildi. Kaza ile ilgili incelemeler sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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