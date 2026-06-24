CHP'den İstifa Eden Nimet Özdemir AK Parti'ye Katıldı

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İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye katılan, son olarak CHP'den de istifa eden Nimet Özdemir, bugün gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'nda hazır bulundu. Özdemir'e, toplantı salonuna gireceği sırada AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin eşlik etti.

AK PARTİ'YE KATILDI, ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından düzenlenen törenle AK Parti'ye katılırken, rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Özdemir'in katılımıyla birlikte AK Parti'nin TBMM'deki koltuk sayısı 277'ye yükseldi.

'AYNI NİMET'İM, DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK'

Grup toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Özdemir, "Sokaktaki canlılarımıza daha çok hizmet edip, refahlarını ve mutluluklarını sağlamak için daha çok çalışacağıma emin olabilirsiniz. Aynı Nimet’im, değişen bir şey yok. Aynı misyonuma devam edeceğim" dedi.

NİMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Nimet Özdemir, 1970 yılında Kayseri’nin Develi ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra Conley Üniversitesi Siyaset Bilimi programından lisans derecesi almıştır. İş hayatında inşaat ve kule vinç kiralama sektörlerinde girişimci olarak faaliyet göstermiş, çeşitli şirketlerin kurucu ortakları arasında yer almıştır.

Siyasi yaşamına 2017 yılında İYİ Parti’de başlayan Özdemir, partide çeşitli görevler üstlenmiş ve 2023 Genel Seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiştir. TBMM’de Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Çevre Komisyonu üyeliklerinde görev yapmıştır. 2024 yılında CHP’ye katılmış, 17 Haziran 2026'da partiden istifa etmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi