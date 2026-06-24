Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den İstifa Etti: AK Parti'ye Katılacak İddiası

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CHP'ye mahkemeden 'mutlak butlan' kararının çıkmasının ardından yaşanan siyasi krizde istifalar peş peşe gelmeye başladı.

CHP'DE PEŞ PEŞE İSTİFALAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ardı sıra CHP'den istifa eden belediye başkanları olmuştu. Bu isimlerden Levent Koç AK Parti'ye katılırken bugün bir belediye başkanı daha istifa etti.

BİR BAŞKAN DAHA İSTİFA ETTİ, AK PARTİ'YE KATILACAK İDDİASI

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da istifa eden belediye başkanlarına dahi olurken, Özcan'ın yarın AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

'E-DEVLET ÜZERİNDEN İSTİFA ETTİ'

CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı, söylentileri doğrulayarak, Özcan’ın e-Devlet üzerinden istifa ettiğini, kendi sistemlerinde üyeliğinin artık görünmediğini söyledi. Özcan, istifası konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

ÖZCAN, 4 DÖNEMDİR CHP'DEN BAŞKAN SEÇİLİYORDU

Özcan, son yapılan yerel seçimlerle birlikte dördüncü kez Keşan Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

İlk kez 28 Mart 2004 tarihinde CHP adayı olarak Keşan Belediye Başkanlığı’na seçilen Özcan, 2009, 2014 ve 31 Mart 2024’te de CHP çatısı altında seçimleri kazanmıştı.

İKİ MİLLETVEKİLİ İSTİFA EDERKEN, BİRİSİ AK PARTİ'YE KATILDI

Öte yandan belediye başkanlarının yanı sıra bu süreçte iki milletvekili de CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Dün daha önce İYİ Parti'den CHP'ye geçen Sakarya Milletvekili Ümit Özlale CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Geçen hafta yine İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan Nimet Özdemir, bugün AK Parti'ye katılırken rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

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Kaynak: Haber Merkezi