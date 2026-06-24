Rize'deki Korkunç Kazada Yürek Burkan Detaylar Ortaya Çıktı: Aynı Araçtaki 3 Genç Kadın Feci Şekilde Can Vermiş

Rize'nin Çayeli ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin 22 yaşındaki Selinal Saral, 23 yaşındaki Nilay Bilgin ve 19 yaşındaki Gamze Saklı olduğu belirlendi. Saral ve Bilgin'in yanan aracın içinde sıkışarak can verdiği; Saklı'nın ise çarpışmanın etkisiyle yola fırlayarak vefat ettiği öğrenildi.

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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde meydana geldi. Artvin’den Rize yönüne giden Selinay Saral’ın kontrolünü yitirdiği 53 ACV 078 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti.

ÜÇ ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Savrulan otomobil, 67 yaşındaki İshak Beyaz idaresindeki 53 EL 007 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yanmaya başladı. Saral idaresindeki araç alevler içinde kalırken; 37 yaşındaki Sezgin Çelik’in kullandığı 08 ACA 759 plakalı minibüs de 2 otomobile çarptı.

Rize'deki Korkunç Kazada Yürek Burkan Detaylar Ortaya Çıktı: Aynı Araçtaki 3 Genç Kadın Feci Şekilde Can Vermiş - Resim : 1

YANAN ARAÇTA BULUNAN 3 GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 53 ACV 078 plakalı otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Selinay Saral ile yanındaki Nilay Bilgin'in ve çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gamze Saklı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Rize'deki Korkunç Kazada Yürek Burkan Detaylar Ortaya Çıktı: Aynı Araçtaki 3 Genç Kadın Feci Şekilde Can Vermiş - Resim : 2

3'ü AĞIR 5 YARALININ TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Kazada, diğer otomobildeki sürücü İshak Beyaz, Ahsen Kandiş (21), Sadık Namoğlu (50) ve Ahmet Hamdi Özdal (65) ile minibüs şoförü Sezgin Çelik de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası kaldırıldıkları Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Tedavileri devam eden yaralılardan Beyaz, Namoğlu ve Özdağ’ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Trafik kazası Rize
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