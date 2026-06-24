İstanbul Göbeğinde Büyük Skandal: Japon Turist Canlı Yayında Tacize Uğradı

Taksim İstiklal Caddesi’nde canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty’yi (Nana) taciz eden 60 yaşındaki Y.E., sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Kadın yayıncının iletişim bilgilerini istediği iddia edilen şüpheliye bin 764 lira para cezası kesilirken, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty, yayın sırasında bir kişinin sözlü şekilde kendisini rahatsız etmesi üzerine zor anlar yaşadı.

TACİZ CANLI YAYINA YANSIDI

İlk anda yaşananları anlamakta güçlük çeken yayıncı, canlı yayınına devam etti. İddiaya göre kadın yayıncının iletişim bilgilerini isteyen kişi, yayının canlı olarak sürdüğünü fark edince sokaktan uzaklaşmaya çalıştı.

İstanbul Göbeğinde Büyük Skandal: Japon Turist Canlı Yayında Tacize Uğradı - Resim : 1

ESNAF MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden çevredekiler ve esnaf şüpheliye tepki gösterdi. Taraflar arasında kısa süreli arbede yaşanırken, kalabalıktan bazı kişilerin şüpheliye müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Yaşananlar yayıncının cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Göbeğinde Büyük Skandal: Japon Turist Canlı Yayında Tacize Uğradı - Resim : 2

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILINCA POLİS HAREKETE GEÇTİ

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 22 Haziran pazartesi günü sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda olayın Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana geldiği ve bir kişinin kadın turiste yönelik rahatsız edici davranış ve söylemlerde bulunduğu belirlendi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Çalışmaların devamında görüntülerdeki kişinin 60 yaşındaki Y.E. olduğu belirlendi. Şüpheli, Şehit Muhtar Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Y.E. hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında bin 764 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Göbeğinde Büyük Skandal: Japon Turist Canlı Yayında Tacize Uğradı - Resim : 3

'TÜRK HALKINI ÇOK SEVİYORUM'

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Japon yayıncı Nanatty, yaşanan tatsız olaya rağmen Türkiye’ye olan sevgisini dile getirdi. Nanatty paylaşımında, "Bu görüntülerdeki kişi benim. Türk halkını çok seviyorum. Bu ülkeyi de çok seviyorum. Bu yüzden herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Sosyal Medya Beyoğlu İstiklal Caddesi Taciz Turist
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