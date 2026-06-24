33 Yıl Atık Kağıt Toplayarak Okuttuğu Kızı Üniversite Birincisi Oldu: 'Benim En Büyük Kahramanım Babam'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Henüz 8 yaşındayken babasını kaybeden ve çocukluğu sokaklarda, rutubetli evlerde geçen Adnan Aslan, okuma yazması olmayan annesinden öğrendiği "disiplin, azim ve kararlılık" ilkeleriyle hayatını çocuklarına adadı. Çocuklarının kendisiyle aynı zorlukları çekmemesi için tam 33 yıldır çöpten rızkını kazanan fedakar babanın mücadelesi, kızının tarihi başarısıyla taçlandı.

'BABALIK SADECE EVE PARA GETİRMEK DEĞİL'

Tüm gençlere babalarının verdiği emeğin kıymetini bilmesi konusunda çağrıda bulunan baba Adnan Aslan, evlatlarının geleceği için pes etmeyeceğini şu sözlerle anlattı:

"Babalık sadece bir eve para getirip, sonra geceleri dışarılara gitmekle olmaz. Kızım çok şükür üniversitesini bitirdi. Yabancı dil ve turizm üzerine olan bölümünü dereceyle, birincilikle tamamladı. Şimdi KPSS'ye hazırlanıyor. Belki 10 yıl daha, belki 5 yıl daha çalışacağım ama pes etmeyeceğim. Bütün babalara mesajım budur: Çocuklarımızın güzel yarınları için mücadele edin."

'HERKESİN BİR KAHRAMANI OLMAZ, BENİMKİ BABAM'

Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümünü okul birincisi olarak tamamlayan Latife Aslan ise eğitim hayatı boyunca Adana sıcağında babasının yanında sokaklarda çalışarak ona destek oldu.

Başarısının arkasındaki gizli kahramanı anlatan genç kız, hayata dair en büyük dersleri sokakta babasından öğrendiğini söyledi:

"Buralara kolay gelmedik. Herkesin bir kahramanı olmuyor ama benim en büyük kahramanım babam. Şimdiye kadar bizim için verdiği her emek ve her alın teri için ona minnettarım. Üniversite okumak çok güzel ama önemli olan eğitimden ziyade hayat okulundan mezun olmak. Babamın yanına geldiğimde hayata dair birçok şeyi görmek bana nasip oluyor."

Kaynak: İHA