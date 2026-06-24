Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı Uyarısı: 'Görüşmeler Anında Sona Erer'

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemilerden para 'talep etmesi veya alması' halinde müzakerelerin 'anında sona ereceğini' belirtti.

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Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı Uyarısı: 'Görüşmeler Anında Sona Erer'
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden herhangi bir ücret talep etmediğini ABD'ye bildirdiğini belirten Trump, aksi bir durumun ortaya çıkması halinde görüşmelerin derhal sona ereceğini söyledi. Trump ayrıca, İran'a doğrudan para aktarılmadığını ancak belirli fonların gıda alımı amacıyla kontrollü şekilde kullanılabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tahran’ın bu tür haberleri yalanladığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli sorun çıkaran Sahte Haber medyasındaki haberlerinin aksine İran, "Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden İran tarafından talep edilen veya alınan hiçbir geçiş ücreti, sigorta maliyeti ve başka herhangi bir isim altında ücret olmadığını" ABD'ye bildirmiştir. Eğer bu bilgi yanlışsa, müzakereler derhal sona erecektir! Ayrıca, ABD tarafından İran'a hiçbir para verilmemiş ya da kendilerine ait olan paralardan serbest bırakılmamıştır. Tamamen bizim kontrolümüzde olan paralarının bir kısmını; Mısır, Buğday, Soya Fasulyesi ve daha fazlasını satın almaları için çiftçilerimize ve besicilerimize serbest bırakacağız. İran'da gıdaya şiddetle ihtiyaç duyulmakta ve biz bunu onlar için özel olarak ABD'den satın alacağız."

Kaynak: Haber Merkezi

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