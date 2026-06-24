NATO Zirvesi'nde Kritik Buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Trump ile Baş Başa Görüşme Olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkın Erdoğan, "NATO Zirvesi'nde Trump'la baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak" ifadelerini kullandı.

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NATO Zirvesi'nde Kritik Buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Trump ile Baş Başa Görüşme Olabilir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından salondan ayrılırken kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayarak sohbet etti.

'TRUMP'LA GÖRÜŞME BÜYÜK İHTİMALLE OLACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşülmeyeceği soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu soruya "NATO Zirvesi'nde Trump'la baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak" şeklinde yanıtladı.

'YETİŞTİREBİLDİĞİMİZ KADARINI YETİŞTİRECEĞİZ'

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili atılması beklenen yasal adımlara dair de konuşan Cumhurbaşkanı, "Yasal düzenlemeleri Meclis kapanmadan yetiştirebildiğimiz kadarını yetiştireceğiz" yanıtını verdi.

AK Partili kurmaylar, söz konusu yasal çerçeve adımının TBMM'ye getirilebilmesi için öncelikle terör örgütü PKK'nın silah bırakma noktasına daha net adımlar atması gerektiğini belirtirken, tarih olarak NATO Zirvesi sonrasını işaret etmişlerdi.

'KEŞKE ÜLKEMDEKİLERE DE BIRAKTIRABİLSEM'

Mısır'da düzenlenen zirvede kendisine bizzat "Sigarayı bıraktırmam lazım" dediği İtalya Başbakanı Meloni'nin sigarayı bırakması hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne kadar güzel, keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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