Damatlığı Hazırdı, Kara Toprağa Girdi: Uzman Çavuş Ali Akçay Düğününden 2 Gün Önce Kazada Öldü

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin 23 yaşındaki sürücüsü Ali Akçay hayatını kaybetti. Ağrı'da Uzman Çavuş olarak görev yapan Akçay'ın, 26 Haziran'da yapılacak düğünü için memleketine izinli geldiği öğrenildi.

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Damatlığı Hazırdı, Kara Toprağa Girdi: Uzman Çavuş Ali Akçay Düğününden 2 Gün Önce Kazada Öldü
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Osmaniye, güne yürekleri yakan bir trafik kazası haberiyle uyandı. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 11.30 sıralarında ilçedeki Kadirli-Sumbas kara yolu Alibeyli mevkisinde meydana geldi.

Y.K. (51) yönetimindeki 27 BAU 643 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Ali Akçay'ın kullandığı 06 FVC 246 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Y.K. ile Akçay, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ali Akçay, kurtarılamadı.

2 GÜN SONRA EVLENECEKTİ

Ağrı'da uzman çavuş olarak görev yaptığı ve izinli olarak geldiği kentte 26 Haziran'da nişanlısı Özlem Avcı ile düğün yapacağı belirtilen Akçay'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Osmaniye kaza
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