CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Yeğeni Gözaltında! Hesabına Yüksek Miktarda Para Tespit Edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. İddiaya göre, Ahmet Can Ağbaba’nın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA