Özgür Özel Cephesinden Dikkat Çeken Açıklama! Yeni Partinin İsmi Ne Olacak?

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CHP'de yeni parti tartışmaları gündemdeki yerini korurken, Özgür Özel'e yakın isimlerden dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olası yeni parti sürecine ilişkin merak edilen soruları yanıtlarken, parti ismiyle ilgili de ilk kez konuştu. Emre, şu ana kadar yeni partinin ismine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadığını belirtirken, önceliklerinin CHP'deki hukuki sürecin tamamlanması olduğunu vurguladı.

‘HUKUKSUZ BİRÇOK KARARA İMZA ATTILAR’

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine tepki gösteren Zeynel Emre, "Mutlak butlan kararıyla göreve gelenler, geldikleri ilk günden itibaren hukuksuz bir şekilde birçok kararın altına imza attılar. Bugün artık şu durum çok net gözüküyor herkes tarafından; mutlak butlan kararıyla gelenler, Saray'la büyük bir işbirliği içerisinde CHP'nin mahvolmasına sebep olacak her türlü kararın altına imza atıyorlar" dedi.

‘GÖREVDEN ALINANLAR KENDİ İLLERİNDE BAŞARILI İSİMLER’

Geçtiğimiz gün 26 il başkanının görevden alınmasına tepki gösteren Emre, “Bu 26 il başkanının parti hukuku açısından suçlanabilecek hiçbir şeyi yok. Bu insanlar daha geçen sene olağan kongre sürecinde mahallelerden seçilen delegelerin ilçeleri belirlediği, ilçelerden seçilen delegelerin kendilerini seçtiği bir durumda görevlerini yapmaktaydılar. Ve oldukça başarılı isimler kendi illerinde" diye konuştu.

'YENİ ÇÖZÜM YOLLARIMIZLA KARŞINIZA ÇIKACAĞIZ'

Yeni parti iddiaları ile ilgili "Önceliğimiz partimizdeki işgalin son bulması" diyen Emre, "Bu doğrultuda çalışıyoruz ama kimse şunu düşünmesin; bizler çaresiz değiliz, çözümsüz değiliz. Elbette bir yol haritamız var. Kimse hiçbir kayıp yaşamadan bu yakaladığımız ivmeyi devam ettirecek şekilde siyaset devam edecek. Bununla ilgili de zamanı geldikçe gerekli bilgilendirmeleri yapacağız. Bizler önce mahkeme süreçlerini, yasal haklarımızı, bütün bunların çalışmasını yapacağız. Eğer bütün bunlardan kumpasın sonrasında işgal son bulmazsa elbette yeni çözüm yollarımızla karşınıza çıkacağız” açıklamalarında bulundu.

Yeni parti tarihinin sorulduğu Emre, "Bir tarih vermek istemiyorum. Böyle çok uzun zaman dilimleri değil. Zamanlamayı en doğru şekilde yöneteceğiz. Uzun zaman dilimleri olmayacak. Bizler çözümsüz ya da çaresiz değiliz. Muhakkak bir yol bulacağız" yanıtını verdi.

YENİ PARTİNİN İSMİ NE OLACAK?

Yeni partinin ismi ile ilgili konuşan Emre, "İsmi hiç konuşmadık şu ana kadar. MYK toplantımızda 3 ayrı araştırmanın yakın tarihli sonuçlarını değerlendirdik. Bize oy veren CHP seçmeni yüzde 90 üzerinde yanımızda ve bizi destekliyor. Sayın Özgür Özel liderliğindeki CHP'yi istiyor. Eğer Özgür Özel liderliğindeki bir CHP olmazsa sayın Özgür Özel liderliğinde başka bir parti istiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi