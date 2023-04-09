Kemal Özkiraz: Bizim tek kavgamız sizin gibi leş kargalarıyla

CHP'den aday adayı olan, ancak nihai listede kendisine yer verilmeyen Kemal Özkiraz, AKP'ye yakınlığıyla bilinen yazar Zeki Bahçe'ye tepki gösterdi.

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Kemal Özkiraz: Bizim tek kavgamız sizin gibi leş kargalarıyla

Başkanlığını yaptığı Avrasya Araştırma Şirketi'nden ayrılarak CHP'den milletvekili aday adayı olarak, ancak bugün itibariyle nihai listede kendisine yer verilmeyen Kemal Özkiraz, AKP'ye yakınlığıyla bilinen yazar Zeki Bahçe'ye tepki gösterdi.

Bahçe, "0,01 lik partiler yüzünden, CHP'li Eren Erdem, Kemal Özkiraz ve Barış Yarkadaş listede yer almamış. CHP'liler kavga etmesin de kim etsin" demişti. 

Özkiraz, söz konusu paylaşımı alıntılayarak şunları yazdı:

"Bizim tek kavgamız sizin gibi leş kargalarıyla. Hırsızla, uğursuzla. Halkına düşman olan, yiyicilerle. Listelerdeki tek bir arkadaşımızın tırnağı etmeyen sizler kendi işinize bakın."

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