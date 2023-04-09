İsim isim belli oldu: İşte CHP listelerinden aday olan Saadet Partililer

Hasan Bitmez/Kocaeli Sıra: 4

1969 yılında Giresun/Alucra’da doğdu. İlkokulu İstanbul’da okuduktan sonra Gebze İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu ve El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde okudu.

Milli Gençlik Vakfının çeşitli kademelerinde görevlerde bulunduktan sonra 1999-2004 yılları arasında Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Kurucuları arasında yer aldığı GİLMDER [Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği]’in bir dönem başkanlığını yaptı.

2008-2010 yılları arasında yine kurucuları arasında yer aldığı IYFO [International Youth Form]’nun Genel Başkanlık görevini üstlendi.

2006-2010 yıllarında arasında IIFSO [International Islamic Federation of Student Organizations] Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığı görevlerini yaptı.

İnsani yardım çalışmaları çerçevesinde Saadet Partisi ve Cansuyu Yardımlaşma Derneğinin yardımlarını Endonezya, Çad, Kamerun, Nijerya, Sudan, Gana, Hindistan gibi muhtelif ülkelere ulaştırdı.

Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatında başlayan siyasi çalışmalarına Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde devam etti.

Saadet Partisi Genel Merkezinde çeşitli kademelerde görevde bulunduktan sonra Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Genel Merkez Seçim Karargâh Başkanlığını üstlendi.

Halen Saadet Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi’dir.

Evli ve bir çocuk babası olan Bitmez, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Saadet Partisi 27. dönem İstanbul 3. bölge 2. sıra milletvekili adayıdır.