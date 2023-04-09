İsim isim belli oldu: İşte CHP listelerinden aday olan Saadet Partililer
14 Mayıs seçimine sayılı günler kala, partilerin aday listeleri de kesinleşmeye başladı. YSK'ya aday listesinin teslim edilmesi için geri sayım sürerken, Millet İttifakı'nda da ortak liste oluşturuldu.
CHP listelerinden seçime girecek olan Saadet Partili isimler belli oldu. İşte o isimler ve özgeçmişleri:
Birol Aydın/İstanbul-1'inci bölge Sıra: 5
Birol Aydın, 1969 yılında Gümüşhane‘de doğdu. İlk ve ortaöğretimini Gebze’de, yükseköğrenimini Tunus Zeytune Üniversitesi’nde tamamladı. Üniversite sonrası Milli Gençlik Vakfı Gebze Başkanlığı, Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulundu. Milli Görüş partilerinin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 2002-2005 yıllarında Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı yaptı. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi‘nden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı oldu.
Haziran 2014'te Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Aydın, 1 Ekim 2017 yılında Saadet Partisi İstanbul 6. Olağan İl Kongresinde görevini Dr. Abdullah Sevim'e devretti.
Birol Aydın, evli ve 3 çocuk sahibidir. Saadet Partisi 27. dönem İstanbul 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı olmuştu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi'nden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.
Hasan Bitmez/Kocaeli Sıra: 4
1969 yılında Giresun/Alucra’da doğdu. İlkokulu İstanbul’da okuduktan sonra Gebze İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu ve El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde okudu.
Milli Gençlik Vakfının çeşitli kademelerinde görevlerde bulunduktan sonra 1999-2004 yılları arasında Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
Kurucuları arasında yer aldığı GİLMDER [Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği]’in bir dönem başkanlığını yaptı.
2008-2010 yılları arasında yine kurucuları arasında yer aldığı IYFO [International Youth Form]’nun Genel Başkanlık görevini üstlendi.
2006-2010 yıllarında arasında IIFSO [International Islamic Federation of Student Organizations] Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığı görevlerini yaptı.
İnsani yardım çalışmaları çerçevesinde Saadet Partisi ve Cansuyu Yardımlaşma Derneğinin yardımlarını Endonezya, Çad, Kamerun, Nijerya, Sudan, Gana, Hindistan gibi muhtelif ülkelere ulaştırdı.
Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatında başlayan siyasi çalışmalarına Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde devam etti.
Saadet Partisi Genel Merkezinde çeşitli kademelerde görevde bulunduktan sonra Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.
2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Genel Merkez Seçim Karargâh Başkanlığını üstlendi.
Halen Saadet Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi’dir.
Evli ve bir çocuk babası olan Bitmez, Arapça ve İngilizce bilmektedir.
Saadet Partisi 27. dönem İstanbul 3. bölge 2. sıra milletvekili adayıdır.
Mahmut Arıkan/Kayseri Sıra: 2
1977 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. 1999 yılında Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldu.
Üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı Okul Başkanlığı, Saadet Partisi'nin kuruluşundan itibaren gençlik kolları başkanlığı, ilçe başkanlığı ve il başkanlığı görevlerinde bulundu.
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi'nden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.
ÜSİAD, ASKON, İMO, Cansuyu, AGD başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı. Mahmut Arıkan, evli ve üç çocuk sahibidir.