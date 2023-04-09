'Mesut Özil, AKP milletvekili listesinde' iddiası

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin takvime göre siyasi partiler bugün aday listelerini tamamlayarak YSK'ya verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti kurmaylarıyla birlikte belirlediği AKP'de aday listelerinde sürpriz isimlerin olacağı ifade edilmişti. Haber 7'nin aktardığına göre futbolcu Mesut Özil, AKP'den milletvekili adayı olacak. 22 Mart’ta futbolu bıraktığını açıklayan 34 yaşındaki Mesut Özil’in İstanbul veya Zonguldak listelerinden milletvekili adayı gösterileceği ifade edildi.