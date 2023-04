Can Atalay, TİP'ten milletvekili adayı oldu

14 Mayıs seçimleri yaklaşıyor. Partiler milletvekili aday listelerine son şeklini vermeye başladı. Bugün siyasi partiler, aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na sunacak.

Tanıdık isimleri aday gösteren TİP'in son duyurduğu isim ise Gezi tutuklusu avukat Can Atalay oldu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mücadele azmini ve kararlılığını Gezi’den, Soma’dan, Aladağ’dan, Hendek’den ve daha birçok direnişten tanıdığımız, her zaman haklının sesi ve savunucusu olmuş sevgili dostum Can Atalay milletvekilli adaylığı teklifimizi kabul ederek bizi çok mutlu etti. Bu karanlığı hep birlikte sonlandırıp Can ve Saray tarafından tutsak edilen tüm yoldaşlarımızla özgürlükte buluşup kucaklaşacağız. Ve hep birlikte hesap soracağız! Hoş geldin Can #TİPSenin" ifadelerine yer verdi.