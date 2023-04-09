Vergi uzmanı Ozan Bingöl TİP’ten milletvekili adayı

Seçim tarihi yaklaştıkça TİP, tanıdık isimleri aday göstermeyi sürdürüyor. Bugün siyasi partilerin aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na sunacak.

Erkan Baş, son olarak vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün adaylığını duyurdu.

“Uzun zamandır ülkede vergi adaletinin tesisi için çabalayan, gelir dağılımında adalet için toplumsal sorumluluk üstlenen, vergi bilincinin gelişmesine katkı sunan Vergi Uzmanı sayın Ozan Bingöl davetimizi kırmayarak adaylık teklifimizi kabul etti. Halkça ödenen her şey hakça paylaşılıp eşit bölüşülecek! Hoş geldiniz”