Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye seçim hediyesi: Maliyeti 1.5 milyar liraya ulaştı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek milletvekili genel seçimi ile cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım sürerken partilerin çalışmaları da hız kazandı. Oy kaybeden iktidar, kamuoyu algısını da dikkate alarak, seçim tarihi yaklaştıkça köprü, tünel, karayolu gibi bazı altyapı projelerinin açılışını yaparak bozulan imajını düzeltmek istiyor.

Halk TV'den Olcay Aydilek'in aktardığına göre; bu projelerden biri Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayacak olan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta bulunan Zigana Tüneli. Çift tüplü kara yolu tüneli 14,5 kilometre uzunluğa sahip. Tünel, seçim odaklı bir zamanlamayla 14 Mayıs'ın hemen öncesinde açılacak. İkincisi, AKP ve ortağı MHP açısından daha çok ses getirecek bir proje... Bir dönem, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de adı verilen bir köprü.

7 YIL GEÇTİ

Temeli, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin MHP yönetiminde olduğu 30 Mart 2016'da atıldı. Bahçeli'nin de temel atma törenine katıldığı köprü, 215 milyon liraya ihale edildi. Köprünün, 2018 yılının Ekim ayında bitirilmesi hedeflendi. Yıllar yılları kovaladı. Köprü, bir türlü hizmete sunulamadı.

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen CHP’li Zeydan Karalar, 2020'de yaptığı bir açıklamada, belediyenin projeyi tamamlayacak maddi olanakları bulunmadığını söyledi.

Karalar, 215 milyon TL’ye yapılması planlanan köprü için Ağustos 2020’ye kadar 120 milyon TL harcandığına dikkat çekerek, projenin daha sonra iptal edildiğini söyledi.

İnşaatı yapan firmadan projeyi yenilemesini istediklerinde 600 milyon TL'lik bir tutarla karşılaştıklarını belirten Karalar, “Biz göreve seçildikten sonra Sayın Bahçeli'nin ismini taşıyan bu köprünün tamamlanması için projeye 40 milyon TL aktardık ancak projeyi yapan firma bize tam 600 milyon TL'lik bir maliyet çıkardı” dedi.

MALİYET KATLANDI

Proje, bu tartışmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı bir karar ile 2020 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi.

Proje için 600 milyon TL dolayında yatırım ön görülüyordu. Maliyetler, yıllar içinde ön görülerin çok üzerinde arttı. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin girişimi üzerine adı Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen köprüye, şu ana değin 1.5 milyar TL dolayında bir harcama yapıldığı belirtiliyor.

Projenin, seçim öncesine yetişmesi ve açılışı yapılacak düzeye gelmesi için sahada vites yükseltildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da çok yakından takip ettiği proje için sahada kesintisiz mesai yapılıyor.

Proje için kaynak aktarımı da devam ediyor. Bin 669 metre uzunluğunda, 6 şeritten oluşan köprü tamamlandığında toplam yatırım tutarı, başlangıçta hesaplanan 215 milyon TL'lik maliyetinin kat be kat üzerine çıkacak.

Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, projenin kısa süre içinde tamamlanacağını belirterek, "14 Mayıs öncesinde köprünün Erdoğan ve Bahçeli'nin birlikte katılacağı bir törenle açılmasını bekliyoruz" dedi.