Murat Yetkin: Bunlar muhalif seçmeni umutlandıracak gelişmeler olarak görülmeli

Gazeteci Murat Yetkin, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanmaması durumunda yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yapısının büyük önem taşıyacağını vurguladı.

"14 Mayıs’taki milletvekili seçimlerinde TBMM’de -HDP öncülüğündeki Emel ve Özgürlük İttifakını da katarak söylüyorum- muhalif blokun çoğunluğa sahip olması, seçmenin Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’in aynı iradede olması isteği göstermesi halinde Kılıçdaroğlu’nun şansını artıracaktır" diyen yetkinreport.com yazarı, şöyle devam etti:

"O nedenle son iki hafta içinde Kılıçdaroğlu’nun ittifakta ortak listeler konusuna eğilmesi, Millet İttifakında baraj sorunu olan partilerin CHP listesinde yer alma kararı, Akşener’in CHP’yle fermuar formülünü üretmesi muhalif seçmeni umutlandıracak gelişmeler olarak görülmeli.

Bunlara Kılıçdaroğlu’nun 'Sana söz baharlar gelecek' kampanyasının, iktidar kaynaklı, el altından yasaklama girişimleriyle daha da tutmaya başladığını ekleyebiliriz. Bu manzaradaki ciddi sorunun, AK Parti’nin de ilk turda seçimi alma güvencesi gördüğü Muharrem İnce etkeni olduğu anlaşılıyor. (...)"

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