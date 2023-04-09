CHP'de liste dışı kalan isimler belli oldu

CHP’nin 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olarak göstereceği isimlerin belli olmasıyla birlikte, şu an milletvekili olan ancak listelerde yer bulamayan isimler de ortaya çıktı.

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CHP'de liste dışı kalan isimler belli oldu

14 Mayıs seçimlerinde CHP’nin milletvekili adayı listeleri belli oldu. Listelerin netleşmesiyle birlikte listelerde yer almayan vekiller de ortaya çıktı. 

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KILIÇDAROĞLU "BAKAN OLMAK İSTEYEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMAYACAK" DEMİŞTİ

Aday listelerinde yer almayan bazı isimlerin bakan olma ihtimali de bulunuyor. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 4 Nisan'da Trabzon’da gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında, “Altılı Masa’da konuşurken parlamentodan bakan almama yönünde bir karar aldık. Bakan olmak isteyen milletvekili adayı olmayacak” ifadelerini kullanmıştı. 

Listelerde yer alamayan milletvekillerinden bazılarının seçildikleri eski bölgelerle birlikte isimleri şöyle:

İstanbul 1’inci bölge

Mehmet Akif Hamzaçebi
Onursal Adıgüzel
Gürsel Tekin
İbrahim Kaboğlu

İstanbul 2’inci bölge

Aykut Erdoğdu
Sezgin Tanrıkulu

İstanbul 3’üncü bölge

Mehmet Bekaroğlu
Sibel Özdemir
Turan Erdoğan
Gülizar Emacan

Ankara 1’inci bölge

Tekin Bingöl
Levent Gök
Ali Haydar Hakverdi
Bülent Kuşoğlu

Antalya

Aydın Özer
Rafet Zeybek
Çetin Osman Budak


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