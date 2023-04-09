CHP'de liste dışı kalan isimler belli oldu
CHP’nin 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olarak göstereceği isimlerin belli olmasıyla birlikte, şu an milletvekili olan ancak listelerde yer bulamayan isimler de ortaya çıktı.
14 Mayıs seçimlerinde CHP’nin milletvekili adayı listeleri belli oldu. Listelerin netleşmesiyle birlikte listelerde yer almayan vekiller de ortaya çıktı.
KILIÇDAROĞLU "BAKAN OLMAK İSTEYEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMAYACAK" DEMİŞTİ
Aday listelerinde yer almayan bazı isimlerin bakan olma ihtimali de bulunuyor. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 4 Nisan'da Trabzon’da gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında, “Altılı Masa’da konuşurken parlamentodan bakan almama yönünde bir karar aldık. Bakan olmak isteyen milletvekili adayı olmayacak” ifadelerini kullanmıştı.
Listelerde yer alamayan milletvekillerinden bazılarının seçildikleri eski bölgelerle birlikte isimleri şöyle:
İstanbul 1’inci bölge
Mehmet Akif Hamzaçebi
Onursal Adıgüzel
Gürsel Tekin
İbrahim Kaboğlu
İstanbul 2’inci bölge
Aykut Erdoğdu
Sezgin Tanrıkulu
İstanbul 3’üncü bölge
Mehmet Bekaroğlu
Sibel Özdemir
Turan Erdoğan
Gülizar Emacan
Ankara 1’inci bölge
Tekin Bingöl
Levent Gök
Ali Haydar Hakverdi
Bülent Kuşoğlu
Antalya
Aydın Özer
Rafet Zeybek
Çetin Osman Budak