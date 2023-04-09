"Hepiniz aday olacaksınız" demişti: Erdoğan, 3 bakanı liste dışı bıraktı

Kabinedeki tüm bakanları milletvekili adayı yapacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bakanı liste dışı bıraktı.

"Hepiniz aday olacaksınız" demişti: Erdoğan, 3 bakanı liste dışı bıraktı

Mevcut bakanların büyük bölümünü milletvekili adayı göstermeyi hedefleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle deprem bölgelerinden aday gösterilecek bakanlar sayesinde AKP, kaybolan desteği geri kazanma peşinde.

Erdoğan, katıldığı canlı yayın programında, "Kabindeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Yardımcım Fuat Oktay Ankara’dan aday olacak. 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz, onları büyükşehirlerden aday yapmayı belirledik." demişti. Erdoğan’ın bütün bakanların milletvekili adayı olmasını istediği, olmak istemediğini söyleyenleri geri çevirdiği ve "Hepiniz aday olacaksınız" dediği belirtilmişti.

ADAY GÖSTERİLMEYEN BAKANLAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un aday olmak istemediği kulislere yansımıştı. Hürriyet’ten Ebru Karatosun ve Turan Yılmaz’ın haberine göre ise, Sağlık Bakanı Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Derya Yanık aday gösterilmedi.

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