Aytun Çıray'dan Akşener'e: Temayül yoklaması uyduruktu, bile bile meşru kabul etti

İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, İzmir'de yapılan temayül yoklaması için 'uyduruk' diyerek Genel Başkan Meral Akşener'i eleştirdi: "Bunu bile bile meşru kabul etti. 'Bu usulsüzlüğü görmezden gelseydin' diyorsanız.. Bugün buna göz yumanın yarın yönetimde AKP'den farklı olmaz."

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Aytun Çıray'dan Akşener'e: Temayül yoklaması uyduruktu, bile bile meşru kabul etti

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın gece saatlerinde yayınladığı mesajla 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde adaylık hakkından feragat ettiğini duyurmasıyla başlayan kriz, siyasetçinin bu sabah paylaştığı açıklamayla sürüyor. 

Kulislerde siyasetçinin temayül yoklamasına katılmadığı, buna karşın parti lideri Meral Akşener'in söz konusu uygulamaya sadık kalınması yönünde tutum aldığı konuşuluyordu. Kararın partide şaşkınlığa yol açtığı biliniyordu.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alaattin Aldemir, Akşener'in başdanışmanı Buğra Kavuncu'nun tepkisini şöyle anlatmıştı: "Sayın Buğra Kavuncu ile görüştük. Bana, 'Biz de şaşırdık. Bizim araştırmalarda gördüğümüz en düşük o yüzde 12' ifadelerini kullandı."

Çıray, İzmir 2. bölgede usulüne uygun bir temayül yoklaması yapılmadığını ileri sürdü. Bu kapsamda konuyla ilgili bir anketi paylaşan ve 'sürecin dürüstçe işlemesi durumunda' sonuçların kendisinin birinci sırada yer aldığı anketle paralel çıkacağını söyleyen Çıray, çalışma için 'uyduruk' dedi:

"Burada da temayülün uyduruk olduğunu İzmir İl Yönetimi'nin imzaları ile göreceksiniz. Sayın Meral Akşener bunu bile bile meşru kabul etti. 'Bu usulsüzlüğü görmezden gelseydin' diyorsanız.. Bugün buna göz yumanın yarın yönetimde AKP'den farklı olmaz."

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