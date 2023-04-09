Hasan Cemal'in adaylığını eleştirdi, hatıra defterini açtı: 'Sen bir miting haberi yazana kadar deden üç darbe yapardı yahu'

Cumhuriyet'in kıdemli yazarı Ali Sirmen bugünkü yazısında 14 Mayıs sonrası oluşması muhtemel yeni demokratik ortama ilişkin umutlarının zayıfladığını yazarken bunun nedeni olarak gazeteciler Cengiz Çandar ve Hasan Cemal’in adaylığını gösterdi.

Her ikisiyle de 70’li ve 80’li yıllarda Cumhuriyet gazetesinde çalışan ve Hasan Cemal-Okay Gönensin ekibiyle İlhan Selçuk-Uğur Mumcu ekibi arasındaki ayrılıkta Selçuk ve Mumcu ile beraber hareket ederek gazeteden ayrılan Ali Sirmen o dönemki hatıralardan yola çıkarak Yeşil ve Sol Parti’nin müstakbel milletvekilini eleştirdi.

ALİ SİRMEN’DEN 'YETMEZ AMA EVET’Çİ' KAFA ELEŞTİRİSİ

"Yetmez ama evet'çi kafa Türkiye’yi bugüne getiren etkenlerin önde gelenlerinden biri, şimdi ondan yeniden medet ummak gerçekten düş kırıcı oluyor. Önce, Aydınlanmacı laik Cumhuriyet fobisi yüzünden, yağmacı, talancı, baskıcı, dayatmacı, zalim, özgürlük düşmanı, totaliter rejimin önünü açmak üzere diktatöre destek veren 'yetmez ama evet'çi düşünce ile bir hesaplaşalım, ne nedir oturup anlaşalım. Bunları yapmadan eskinin denenmişlerini yeniden deneyerek değişik sonuçlar alacağını sanmak sonu hüsranla bitecek bir safdilliktir."

Sirmen başbakanlık yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gazetenin 1981 ile 1990 yılları arasında genel yayın müdürlüğünü üstlenen Hasan Cemal’e 'Hasan abi' diye hitap ettiğini de hatırlattı.

'DEDESİ İMPARATORLUĞU BATIRDI, BU DA CUMHURİYET’İ BATIRMASIN DA'

Yazısında Oktay Kurtböke’den sonra Nadir Nadi tarafından gazetenin başına getirilen Hasan Cemal’e Uğur Mumcu ile birlikte kendisinin de destek verdiğini söylese de aktardığı bir anı sürecin pek de öyle olmadığını gösteriyor:

"Hasan Cemal’in genel yayın müdürü seçildiği gün bir ara Nadir Bey ile odasında yalnız kaldık. Nadir Bey sordu:

- İyi oldu değil mi?

- Çok iyi bir seçim oldu Nadir Bey, yalnız ben yine de korkuyorum. Dedesi imparatorluğu batırdı, bu da Cumhuriyet'i batırmasın da...

Korktuğum da az daha başımıza geliyordu. Zor atlattık. Bir hareketlenme oldu, Hasan sağa kaydı, kayarken de çarptı, vazoyu çatlattı..."

UĞUR MUMCU'DAN HASAN CEMAL'E 'SEN BİR MİTİNG HABERİNİ YAZANA KADAR DEDEN ÜÇ DARBE YAPARDI YAHU'

Enver Paşa ve Talat Paşa ile İttihat Terakki’nin üç büyük liderinden biri olan dedesi Cemal Paşa yazıda iki kez anılıyor:

Genel yayın müdürü olduğu günlerde, Süleyman Demirel’in Ege mitinglerinden birini, gazetenin o zamanki ağır toplarıyla birlikte izlemektedir. Miting bitmiş, herkes haberini, izlenimini, yorumunu yazmış, arabayla İzmir büroya oradan da uçağa gitmeye hazırlanılmakta, fakat bir türlü yola çıkılamamakta, Hasan Cemal’in yazısını bitirmesi beklenmektedir.

Birbiri ardına odaya girenlerin hepsi aynı yanıtı almaktadır.

- Beş dakika daha müsaade!

En sonunda heyete dahil olan ve yazısını çoktan tamamlayan Uğur Mumcu dayanamaz kapıyı açar ve seslenir:

- Haydi Hasan sen bir miting haberini yazana kadar deden (Hasan Cemal İttihatçı Cemal Paşa’nın torunudur) üç darbe yapardı yahu! (...)"