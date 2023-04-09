'Bakanlardan sadece 2'si, milletvekili olsalar da istifa ederek görevlerine dönecekler'

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerde tüm bakanları milletvekili adayı olarak sahaya sürmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aklındaki planı anlattı.

AKP lideri, katıldığı bir televizyon programında kabinedeki isimlerin Maraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan 11 ilde görevlendirilmelerinin önceleyeceklerini söylemiş; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay için de ayrıca parantez açmıştı:

"Fuat Bey’i, Ankara’dan bir bölgeye onu da aday yapıyoruz. Bu adaylıkları belirlerken Fuat Bey örneğin nereli? Yozgatlı. Ankara’da Yozgat nüfusu nerede yoğun? Diyelim ki ikinci bölgede. Fuat Bey’i de orada görevlendirip, Fuat Bey siyasete bizimle teknokrat, bürokrat girdi, şimdi siyasi formayı da giyerek koşturacak."

'ÇAVUŞOĞLU VE AKAR, İSTİFA EDEREK ESKİ GÖREVLERİNE DÖNECEKLER'

Bozkurt, "Bakanların hepsini onun cümlesiyle 'sahaya' sürecek Erdoğan. Seçim sonrası da kafasında net" dediği yazısında şunları kaydetti:

"Bakanlardan sadece 2’si, milletvekili olsalar da istifa ederek eski görevlerine dönecekler. Bunlar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Diğer bakanlarla birlikte Süleyman Soylu da milletvekili olarak kalacak. Erdoğan bu planlara göre seçimi kafasında kesin kazanmış görülüyor."

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