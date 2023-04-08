İYİ Partili Aytun Çıray milletvekili adaylığından çekildi

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekili adaylığından çekildiğini duyurdu.

Listelerin YSK'ya teslim edilmesine saatler kala İYİ Parti'den art arda istifa ve adaylıktan çekilme kararları geldi.

6 Eski Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'nın önce adaylıktan çekilmesi sonra da partiden istifa etmesinin ardından bu kez İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan bir açıklama geldi. Çıray, Twitter hesabından "Yine başa mı döndük?" paylaşımını yaparak dikkati üzerine çekti.

Dakikalar sonra yeni bir paylaşım yapan Çıray adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Çıray, "14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla @iyiparti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum. İzmir'de Saygıdeğer @kilicdarogluk 'nun cumhurbaşkanı olması.. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!" dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'nin 6 Mart'ta masaya yeniden dönmesinin ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını kabul etmesinin ardından tam bir ay geçti.

"Ölümü gösterip sıtmaya razı edildik" diyerek masadan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim sonucunda cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla yeniden geri dönmüştü.

Döndüğü günden beri Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söyleyen Akşener'e ilk itiraz İYİ Partili Yavuz Aliağıroğlu'ndan gelmişti. Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istemediğini ifade ederek partisinden istifa etmişti.