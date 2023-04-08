Okan Kocakaya İYİ Parti'den istifa etti

GERÇEK GÜNDEM- Milletvekilliği adaylığı için belediye başkanlığı koltuğunu bırakan Antalya'nın eski Demre İlçe Belediye Başkanı Av. Okan Kocakaya, bir istifa mektubuyla bu kez İYİ Parti'den ayrıldı. Kocakaya, temayül yoklamasının sağlıklı ve güvenilir bir sonuç vermediğini söyleyerek partisinden istifa etti.

Kocakaya, istifasını twitter'da paylaştığı metinle duyurdu:



"Kıymetli Antalyalılar; İyi Parti çatısı altında, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Demre Belediye Başkanı seçildim. Dört yıl boyunca onlarca öncü projeyi ve hizmeti hayata geçirdik. Partimizin ulusal projelerini de Türkiye çapında ilk defa Demre'mizde uyguladık.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak milletvekilliği seçimlerinde, yerel yönetim tecrübem, 20 yıllık hukuk birikimim ile Antalya'nın merkezi ve batısında kalan bölgeyi iyi tanıyan, sorunlarını bilen ve çözümünde de katkı sunabilecek biri olarak; Genel Başkan Sn. Meral Akşener ile yaptığım istişare sonucunda 16 Mart 2023 tarihinde aday olmak için görevimden istifa ettim.

TEMAYÜL YOKLAMASI BİR SONUÇ VERMEMİŞTİR

2 Nisan 2023 tarihinde Antalya'da yapılan, alt yapısı ve etik çerçevesi tanımlanmamış, bir çok usulsüzlüğü içinde barındıran, demokratik kuralları ve tarafsızlığı sağlanamayan, 34 bin üyeden sadece 6 bin üye ile yapılan temayül yoklaması; sağlıklı ve güvenilir bir sonuç vermemiştir. Bütün Antalya kamuoyunun aynı kanaatte olmasına rağmen; milletvekili adayı belirlemede etik ve ahlaki olmayan usulsüz yapılan temayül yoklamasının esas alınacağının bildirilmesi ile süreç, tam bir siyasi mühendislik halini almıştır.

ADİL, DÜRÜST VE İLKELİ BİR DURUŞ SERGİLEDİM

Belediye Başkanlığım ve mesleki hayatım boyunca adil, dürüst ve ilkeli bir duruş sergiledim. Temayül yoklaması sürecinde yapılan tüm usulsüzlükleri her aşamada Genel Merkeze bildirmeme rağmen; etik ve vicdani değerleri hiçe sayan bir ortamda daha fazla siyaset yapmamın hayat görüşümle uyuşmaması sebebiyle, İyi Parti Antalya Milletvekili Aday Adaylığımda çekiliyor, parti üyeliğimden istifa ediyorum.

Hata yapmak, hile yapmaktan çok daha onurluca bir eylemdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

GÖREVE DÖNEMİYOR

Milletvekilliği seçimi için görevlerinden istifa eden yüksek mahkeme üyeleri, hakimler, savcılar, subay ve astsubaylar, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri tekrar görevlerine dönemiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem