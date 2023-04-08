CHP MYK öncesi, üç parti ile müzakereler sürüyor: DEVA 10, Saadet ve Gelecek 7 kontenjan istiyor

CHP’de milletvekili aday listelerini belirleyecek olan 8’li komisyon, son hazırlıklarını yaparken bir yandan da DEVA, Saadet ve Gelecek partileriyle müzakerelerin sürdüğü öğrenildi.

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CHP MYK öncesi, üç parti ile müzakereler sürüyor: DEVA 10, Saadet ve Gelecek 7 kontenjan istiyor

28. dönem CHP milletvekili adayları listesi için geri sayım sürerken, Genel Merkez’de de heyecanlı bekleyiş sürüyor.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, milletvekili aday listesini belirleyecek olan ve Genel Başkan yardımcıları Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Veli Ağbaba, TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke'den oluşturulan 8 kişilik komisyon, son hazırlıklarını yapıyor.

ÜÇ PARTİ İLE MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Edinilen bilgiye göre CHP listelerinden seçime girecek olan diğer dört parti DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile halen müzakereler sürüyor. Buna göre DEVA Partisi’nin CHP listelerinde seçilecek yerlerden en az 10 kontenjan, bunun yanında da seçilme ihtimali bulunan yerlerden de 5 kontenjan istediği öğrenildi. Gelecek ve Saadet partilerinde de seçilecek yerlerden 7’şer, seçilmesi muhtemel yerlerden de 3’er kontenjan beklentisi bulunuyor. Öte yandan Demokrat Parti ile de seçilecek yerden 3 kontenjan konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Partilerle müzakerelerin sürdüğü öğrenilirken, uzlaşmanın sağlanmasının ardından CHP’de 8’li komisyon listeye son şeklini verecek ve bu gece MYK’ya sunacak. MYK toplantısının ardından da Parti Meclisi toplantısına geçilecek.

Etiketler
Seçim 2023 CHP DEVA Partisi Saadet Partisi Gelecek Partisi
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