Başak Demirtaş: Bize bunları yaşatanları gönderme zamanı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş sosyal medyadan yayınladığı videosunda gençlere seslendi. Demirtaş, seçimde gençlere yönelik "değişimin anahtarı sende" ifadelerini kullandı.

Demirtaş videoda şunları söyledi: "Seçim günü için ben geri saymaya başladım bile. Bu seçimde kızımız Delal de ilk defa oy kullanacak. Hem Delal’in oyunun hem de bu seçimde ilk defa oy kullanacak sesin oyunun, güzel günlerin gelmesi için uğur getireceğine inanıyorum. O yüzden de böyle seçim günü yaklaştıkça, heyecanım da giderek artıyor açıkçası.

Evet, çok zor günler geçirdik. Hukuksuzluklar, haksızlıklar, pandemi, büyük ekonomik kriz ve en sonunda felakete dönüşen büyük bir deprem yaşadık. Ama şimdi; bize bunları yaşatanları gönderme zamanı, değişim zamanı nihayet geliyor.

İşte o gün geldiğinde, 14 Mayıs günü, bütün gençlik enerjinle, değişim için anahtar sende."