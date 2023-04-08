Erdoğan, yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Kıblesi belli olmayanın seccadesi nereye bakar, bilemedim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın hedefinde yine Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu'nun yanlışlıkla seccadeye basmasını gündeme getiren Erdoğan, "Birileri seccadenin üzerine ayakkabılarıyla basabilir. Birilerini iyi tanımak lazım. Kıblesi belli olmayanın seccadesi nereye bakar bilemedim" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bugün İstanbul'umuzun önemli bir meselesini çözmek için buradayız. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattının açılışını yapıyoruz. Uzunluğu 6,2 km'yi bulan metro hattımızın hayırlı olmasını diliyorum.

"BİRİLERİNİN İHTİRASLARINA KURBAN EDEMEYİZ"

İstanbul'u yeraltından ve yer üstünden demir ağlarla örme vizyonumuzu hayata geçiriyoruz. Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Biz bu aziz şehri kalbimizin tüm hücreleriyle seviyoruz. Derin bir muhabbetle bağlı olduğumuz İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. Sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz.

Nerede eksik, sıkıntı, ihtiyaç varsa müdahale ediyor; yapmaktan çekinmiyoruz. Asıl sorumlusu becerip devam ettiremediği için bu metro hattını büyükşehir belediyesi yapmadığı için bakanlığımız devraldı.

"İSTANBULLULAR BUNLARA DERSİ VERECEK"

3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Buna asıl dersi 2024'te İstanbul verecek. Şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek. Bu hat devraldığında ilerleme oranı yüzde 5'ti. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ayda metro hattını açılışa hazır hale getirdi.

Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyorlar. Bakanlığımız ise toplam 55,7 km uzunluğundaki 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un raylı sistemi 354,5 km'ye ulaştı. Projeler bittiğinde bu rakam 380 km'nin üzerine çıkacak. Yüzde 50'sinden fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız şehrimize kazandırmış olacak.

Kimileri sadece laf yapar. Kimileri de böyle iş yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun hakkını vermeye çalıştık. Farklı hevesler yerine tüm enerjimizi İstanbul'a ve İstanbulluya hizmet etmek aldı.

Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattımızın hayırlı olmasını diliyorum.

Artık uğurlamaya hazırlandığımız Ramazanınızı tebrik ediyorum. Birileri seccadenin üzerine ayakkabı ile basabilir. Ne yapalım; bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi nereye bakar bilemem.

Birileri seccadenin üzerine ayakkabılarıyla basabilir. Birilerini iyi tanımak lazım. Kıblesi belli olmayanın seccadesi nereye bakar bilemedim