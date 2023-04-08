Eski AKP'li İdris Naim Şahin İYİ Parti'den milletvekili adayı olacak

Eski AKP'li İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, İYİ Parti'den milletvekili adayı olacak.

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Eski AKP'li İdris Naim Şahin İYİ Parti'den milletvekili adayı olacak

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in İYİ Parti’den milletvekili adayı olacağı açıklandı.

Şahin’in İYİ Parti ile anlaşma sağladığı ve liste başı olarak aday gösterileceği kesinleşti.

Ordu Olay’ın aktardığına göre, eski AKP’li İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, İYİ Parti’nin Ordu’daki ilk sıra milletvekili adayı olacak.

"TAKLACI BAKAN" OLARAK ÜNLENMİŞTİ

İçişleri Bakanı olduğu dönemde, Erzurum’a gelmesine sevindiğini söyleyen yurttaşa “Hele bir takla at da göreyim bakalım” diyerek sevindiğini kanıtlamasını istemesinin ardından “Taklacı bakan” olarak anılmaya başlayan İdris Naim Şahin, İYİ Parti’nin Ordu'dan ilk sıra milletvekili adayı oldu.

2019'DA SAADET'İN BELEDİYE BAŞKAN ADAYIYDI

Şahin, 2019 yerel seçimlerinde de Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

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