Emek ve Özgürlük İttifakı, 'Seçim Mutabakat Bildirgesi'ni açıkladı

Emek ve Özgürlük İttifakı, bugün; Ankara Mülkiyeliler Birliği’nde bileşen partilerin genel başkanları ve sözcülerinin katılımı ile 'Seçim Mutabakat Bildirgesi'ni açıkladı.

Toplantıya; Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, EHP Genel Başkan Hakan Öztürk, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Sosyalist Meclisler Federasyonu Sözcüsü Barış Kayaoğlu ve Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu üyesi Perihan Koca katıldı.

TİP, 49 İLDE SEÇİME GİRECEK

'Seçim Mutabakat Bildirgesi'ni okuyan Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, "Emek ve Özgürlük İttifakı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi milletvekili seçimlerinde de esas olarak tek adam rejimine son vermeyi hedeflemektedir. Türkiye’nin demokratik geleceğini inşa etmeyi hedefleyen ittifakımız seçimlerden büyük bir halk desteği alarak çıkmayı emekten, barıştan, demokrasiden yana güçlü bir Meclis temsiliyeti sağlamayı amaçlıyor. Bu anlayışla yürüttüğümüz gelişmeler sonucunda ittifakımız içerisinde yer alan Emekçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu ve Toplumsal Özgürlük Partisi seçimlere 81 ilde Yeşil Sol Parti çatısı altında listelerde katılmaya karar vermiştir. İttifakımız içerisinde yer alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise seçimlere 49 ilde ve 52 seçim bölgesinde kendi listesi ile girecek ve tüm illerde seçimlere girilecek bölgelerde Yeşil Sol Parti’yi destekleyecektir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem