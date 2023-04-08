Muharrem İnce, umudunu CHP'li isimlerin istifasına bağlamış: "9 Nisan'ı bekleyin"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem ince’nin yakın çevresine CHP’nin adaylarının ortaya çıkacağı 9 Nisan’dan itibaren partisinin oy oranının artacağını söylediği öne sürüldü.

İnce’nin, CHP’den istifa edebilecek bazı isimlerin Memleket Partisi’ne katılacağını öngördüğü bildirildi.

Diken’den Altan Sancar’ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin genel merkezinde parti meclisini milletvekili adaylarını belirlemek üzere toplayacak. Saat 19:00’daki toplantı 22:00’ye ertelendi. Kılıçdaroğlu’nun toplantı öncesinde MYK üyeleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu toplantılarda CHP’nin adaylarının büyük ölçüde netleşeceği biliniyor.

ADAYLARIN BELİRLENMESİNİ BEKLİYOR

Öte yandan cumhurbaşkanı adayı olan ve uzun yıllar siyaset yaptığı CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin de CHP’nin adaylarının belirlenmesini beklediği öğrenildi.

Partisinin kurmayları bir toplantıda konuşan İnce’nin partisinin oy oranlarında yükseliş için tarih verdiği belirtildi. Partiden iki kurmayın aktardığına göre İnce, CHP adaylarının belirlenmesinin ardından partilerinin oy oranının artacağını defalarca dile getirmiş.

CHP'DEN KOPUŞ BEKLENİYOR

Kurmayların aktardığına göre İnce, 9 Nisan’dan itibaren CHP’de adaylık nedeniyle kırgınlıklar olacağını ve partisine katılımların artacağını söylemiş. İnce, CHP’nin aday listesinin tabanda rahatsızlık yaratacağına dair duyumlar aldığını öne sürerek, bu durumun oy oranlarına da yansıyacağını partililere aktarmış. İnce kurmaylarından 9 Nisan’ın beklemelerini istemiş.

Memleket Partisi kurmayları İnce’nin CHP içinde görüştüğü isimler olup olmadığı sorusunaysa “Genel başkan bu konuda bilgi vermedi” diye yanıt verdi.