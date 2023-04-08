AKP'de büyük revizyon: 73 isim listelerde yer almayacak!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyon çalışmalarında sona gelindi. Listelerde büyük oranda yenilenmeye giden AKP'de en az 3 dönem vekillik yapmış 73 isim yer almayacak.

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AKP'de büyük revizyon: 73 isim listelerde yer almayacak!

Siyasi partilerin aday listelerini YSK’ya alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında teslim etme süresi yarın 17.00’de sona erecek.

Sabah’tan Fatma Göksu’nun haberine göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyon çalışmalarında sona yaklaştı. Mevcut kabinedeki bakanlar da AKP’den birinci sıradan aday olacaklar. Listelerde büyük oranda yenilenmeye gidilirken, AKP’de en az 3 dönem vekillik yapmış 73 isim yer almayacak.

GÜL DE LİSTEDE

Erdoğan’ın listelerde sürpriz isimlerin de yer alacağını belirtmişti. İl ve belediye başkanlarının yer alacağı AKP’de yeni yüzler de aday olarak gösterilecek. Faruk Çelik Artvin, Lütfi Elvan Mersin, Nihat Zeybekçi Denizli, Ömer Çelik, Adana, Abdülhamit Gül gibi isimler de Gaziantep’ten aday olacak.

BABALARININ OĞULLARI LİSTELERDE...

MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş Ankara’dan ve TBMM esi Başkanı Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç Manisa’dan aday olacak. HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun iste Batman’dan aday gösterilmesi bekleniyor. Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in de Ankara'dan listeye girdiği iddia ediliyor.

BAKANLAR İLK SIRADA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara’dan, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş İstanbul’dan.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Samsun’dan AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’den aday olacak.

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