AKP'li Hamza Dağ'dan Muharrem İnce itirafı: Öndeyiz!

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, TV100'de yayınlanan 'Az Önce Konuştum' isimli programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

'14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Dağ, "Anketlerde parti olarak, Cumhur İttifakı olarak önde gidiyoruz. Cumhurbaşkanımız önde gidiyor. İnşallah ilk turda seçimi kazanacağız. İyi bir fark var" dedi.

"MUHARREM İNCE FAKTÖRÜ VAR"

Seçimler öncesi 'Muharrem İnce faktörü var' diyen Dağ, "Muharrem İnce’nin yüzde 10 civarında kendi oyu var. Seçime kadar ben bu civarlarda kalabileceği konusunda tam emin değilim. Kampanya dönemi önemli olacak. Muharrem İnce'nin performansı önemli. İnce'nin bu kadar oy alma noktasına gelme sebebi nedir? Asıl mevzu orada. İnce'ye kasımda, aralıkta, ocakta baktığımızda yok. Şubatta 0'lar 1'ler, marttan sonra yüzde 10'lu oylar konuşuyoruz. Partisi 4-5 civarında. Nedeni 7'li masanın adayının tutmamış olması, kabullenilmemiş olması" ifadelerini kullandı.

AYRI LİSTE TARTIŞMASI

Cumhur İttifakı’nda neden ortak liste yapılmadığı sorusuna ise yanıt veren Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bir önceki seçimde MHP ile ayrı bir listeye girmiştik. Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi seçime ayrı bir listeyle girmek isteyince aynı ittifak içinde 2 siyasi parti ayrı bir listeyle girince MHP de biz de ayrı bir listeyle girmek istiyoruz dediler."

ÜÇ DÖNEM KURALI

AKP’deki üç dönem kuralı tartışmalarına da değinen Dağ, "Biz 2018’de 3 dönem kuralını uygulamadık, uygulayamadık. Zaman çok dardı, erken seçim oldu. Ben üç dönemi hem MYK’da savundum hem birebir Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşmamda hem sahada teşkilatlarımızla yaptığımız görüşmelerde. Başvuruyu usulen yaptık. Çok net bir şekilde 3 dönem kuralının uygulanması gerektiğini söyledik. 20 sene 25 sene daha bu ülkenin bu partiye ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. 25. döneme ara verme ve dönem olarak saymadan 26, 27 dönemde 3 dönemi üst üste yapan bu dönem ara verecek" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem