HÜDA PAR YSK'ye resmen bildirdi: Seçimlere AKP listelerinden girecek
Daha önce seçimlere AKP listelerinden gireceğini açıklayan HÜDA PAR, YSK'ye yaptığı başvuruda seçimlere kendi amblemiyle katılmayacağını bildirdi.
Cumhur İttifakı’na destek vereceğini açıklayan HÜDA PAR Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) seçime kendi amblemleriyle girmeyeceklerini bildirdi. HÜDA PAR, seçimlere AKP listelerinden gireceğini açıklamıştı.
Siyasi partilerin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini, 9 Nisan'a kadar YSK'ye teslim etmeleri gerekiyordu. HÜDA PAR, YSK’ye başvurarak seçimlere kendi amblemiyle girmeyeceğini bildirdi.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunulmuştu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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