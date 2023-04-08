HÜDA PAR YSK'ye resmen bildirdi: Seçimlere AKP listelerinden girecek

Daha önce seçimlere AKP listelerinden gireceğini açıklayan HÜDA PAR, YSK'ye yaptığı başvuruda seçimlere kendi amblemiyle katılmayacağını bildirdi.

Son Güncelleme:
HÜDA PAR YSK'ye resmen bildirdi: Seçimlere AKP listelerinden girecek

Cumhur İttifakı’na destek vereceğini açıklayan HÜDA PAR Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) seçime kendi amblemleriyle girmeyeceklerini bildirdi. HÜDA PAR, seçimlere AKP listelerinden gireceğini açıklamıştı.

Siyasi partilerin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini, 9 Nisan'a kadar YSK'ye teslim etmeleri gerekiyordu. HÜDA PAR, YSK’ye başvurarak seçimlere kendi amblemiyle girmeyeceğini bildirdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunulmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
HÜDAPAR AKP Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
Son Güncelleme:
Millet İttifakı'nda 400 milletvekili hedefi: 'Ortak liste' ve 'fermuar' Millet İttifakı'nda 400 milletvekili hedefi
En utangaç 4 burç! Onlar hiç özgür değiller ve çok sıkıcılar.. En utangaç 4 burç! Onlar hiç özgür değiller ve çok sıkıcılar..
Musluktaki inatçı lekeleri ve kireci yok ediyor! Kireçlenmiş muslukları yeni gibi yapıyor! Musluktaki inatçı lekeleri ve kireci yok ediyor! Kireçlenmiş muslukları yeni gibi yapıyor!
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Yazıcıoğlu'ndan adaylık açıklaması: Tek gündemim hak ve adalet Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Yazıcıoğlu'ndan adaylık açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Son anketi 'rekor gelebilir' diyerek duyurdu: Dikkat çeken İYİ Parti detayı Son anketi 'rekor gelebilir' diyerek duyurdu: Dikkat çeken İYİ Parti detayı
Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi.. Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi..
Selçuk Geçer 'dolar çakılacak' dedi: Yatırımınızı bu tarafa kaydırın Selçuk Geçer 'dolar çakılacak' dedi: Yatırımınızı bu tarafa kaydırın