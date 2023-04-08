Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Yazıcıoğlu'ndan adaylık açıklaması: Tek gündemim hak ve adalet

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Yazıcıoğlu, milletvekilli adayı olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Yaptığı yazılı açıklamada, “Milletvekili olmam konusunun kamuoyunda sıkça gündeme gelmesini, Türk milletinin babam şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun şahsı manevisine verdiği değerin bir neticesi olarak görüyor ve bunu çok kıymetli buluyorum” diyen Yazıcıoğlu, ‘tek ve asıl’ gündeminin babasının ölümünün aydınlatılması olduğunu şöyle vurguladı:

"TEK GÜNDEMİM VAR; HAK VE ADALET"

“Benim 14 yıldır olduğu gibi bugün de tek bir gündemim var o da hak ve adalettir. 14 yıldır sonuçlanmasını beklediğimiz, mücadelesini verdiğimiz şehit Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili neredeyse hiçbir netice alınamamışken şahsımın başka konularla ilgilenmesi söz konusu değildir.”

Yazıcıoğlu’nun açıklamasının tamamı şöyle:

“Aziz Türk Milletine;

13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim takviminin kesinleşmesinin ardından, kamuoyunda milletvekili adaylığıma yönelik haberler ile ilgili bugüne kadar herhangi bir açıklama yapma gereği duymamıştım.

Milletvekili olmam konusunun kamuoyunda sıkça gündeme gelmesini, Türk Milletinin babam Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun şahsı manevisine verdiği değerin bir neticesi olarak görüyor ve bunu çok kıymetli buluyorum.

Fakat benim 14 yıldır olduğu gibi bugün de tek bir gündemim var o da hak ve adalettir. 14 yıldır sonuçlanmasını beklediğimiz, mücadelesini verdiğimiz Şehit Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili neredeyse hiçbir netice alınamamışken, şahsımın başka konularla ilgilenmesi söz konusu değildir.

Şimdiye kadar resmi ve siyasi makamlar ile yaptığım tüm görüşmelerdeki tek konu, Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu suikastının aydınlatılması olmuştur.

Milletimizin babamın aziz hatırasına gösterdiği teveccühü heba etmeden, bu istikamet doğrultusunda önümüzdeki seçimlere ilişkin herhangi bir siyasi partiden milletvekilliği adaylık düşüncem olmadığını ve hakkımda çıkan adaylık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtir; önümüzdeki seçimlerin memleketimiz ve büyük Türk Milletine hayırlar getirmesini dilerim. Saygılarımla.”

Kaynak: Gerçek Gündem