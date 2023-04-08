YSK verileri açıkladı: 1,6 milyon depremzede adresine dönmezse oy kullanamayacak!

2 Nisan Pazar günü oy verme yeri değişiklikleri için işlemler sona erdi. YSK'nın açıkladığı verilere göre, 2 milyon seçmenin 338 bini seçmen kaydını bulunduğu ile taşıdı.

YSK verileri açıkladı: 1,6 milyon depremzede adresine dönmezse oy kullanamayacak!

Oy verme yeri değişikliklerinin 2 Nisan Pazar günü itibarıyla sona ermesiyle birlikte, deprem nedeniyle göç etmek durumunda kalan seçmenlerin kaçının bulundukları illerde oy kullanabileceği netleşti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kayıtlarına göre, deprem sonrası bölgeden göç eden 2 milyon seçmenin 338 bini seçmen kaydını bulunduğu ile taşıdı.

1 MİLYON 662 BİN DEPREMZEDE DÖNMEZSE OY VEREMEYECEK

Bu durumda, seçmen kaydını taşımamış 1 milyon 662 bin depremzede seçim günü seçmen kaydının bulunduğu yere dönmezse oy kullanamayacak.

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